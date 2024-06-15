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Сийярто: ЕС принял условия Венгрии для переговоров с Украиной о вступлении в сообщество

Сийярто: ЕС принял условия Венгрии для переговоров с Украиной о вступлении в сообщество Евросоюз выполнил выдвинутые Венгрией условия для начала переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.
Другие страны
15 июня 2024 г. 03:20
Сийярто: ЕС принял условия Венгрии для переговоров с Украиной о вступлении в сообщество

Евросоюз выполнил выдвинутые Венгрией условия для начала переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"В последние дни и недели в Брюсселе развернулась бурная дискуссия о том, на каких условиях следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС", - отметил глава МИД.

"После ожесточенных дебатов сегодня вечером в Брюсселе было достигнуто соглашение: все венгерские условия были включены в рамочный документ для переговоров с Украиной", - написал Сийярто в Facebook.

Министр напомнил, что правительство Венгрии уже давно добивается от украинских властей возвращения прав венгерскому меньшинству в Закарпатье. По его словам, союзники по ЕС согласились сделать это условием начала переговоров с Украиной о вступлении. "Таким образом, теперь у нас есть документ из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть права, отнятые у венгров Закарпатья в последние годы", - уточнил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Siyarto: Aİ Macarıstanın Ukrayna ilə icmaya qoşulmaq üçün danışıqlara dair şərtlərini qəbul edib

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