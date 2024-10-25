Сийярто: ЕС поддерживает призывы ослабить торговое эмбарго против Кубы

Евросоюз поддерживает проект резолюции с призывом к ослаблению экономического эмбарго США против Кубы, который на следующей неделе обсудит Генеральная Ассамблея ООН.

Евросоюз поддерживает проект резолюции с призывом к ослаблению экономического эмбарго США против Кубы, который на следующей неделе обсудит Генеральная Ассамблея ООН.

Как передает Report , об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

В Венгрии назвали этот визит историческим, поскольку последний раз глава МИД Кубы посещал эту страну 41 год назад. Стороны заключили три соглашения о сотрудничестве в областях науки, образования и культуры. "Венгрия - страна с открытой, ориентированной на экспорт экономикой, она ищет возможности сотрудничества со всеми, кто готов к этому", - сказал Сийярто на церемонии подписания документов.

Он также отметил, что на следующей неделе Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию, призывающую к ослаблению американского эмбарго в отношении Кубы, которую Венгрия также поддерживает. "Прежде чем некоторые фанатики снова начнут говорить что-то про антизападную позицию Венгрии, я хотел бы сказать, что это единая позиция Европейского союза", - подчеркнул глава МИД.

Сийярто напомнил, что несколько лет назад Евросоюз подписал с Кубой соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве, однако оно до сих пор не вступило в силу в полном объеме, поскольку его не ратифицировала Литва. "Интересно, что международный либеральный мейнстрим не называет Литву страной, подрывающей европейское единство. Интересно, что, когда Венгрия не поддерживает какие-либо меры в Евросоюзе, ее сразу же пытаются придать остракизму", - сказал министр.