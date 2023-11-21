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Сийярто: ЕС ошибочно относит охрану границ и миграцию к сфере прав человека

Сийярто: ЕС ошибочно относит охрану границ и миграцию к сфере прав человека Европейский союз допускает ошибку при охране своих границ и решении проблемы миграции, поскольку относит их к сфере защиты прав человека, а не национальной безопасности.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 02:38
Сийярто: ЕС ошибочно относит охрану границ и миграцию к сфере прав человека

Европейский союз допускает ошибку при охране своих границ и решении проблемы миграции, поскольку относит их к сфере защиты прав человека, а не национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Совете Безопасности ООН в ходе дебатов на тему "Продвижение устойчивого мира через совместное развитие".

"Миграционная политика Европейского союза, по сути, поощряет миграцию в Европу и подпитывает бизнес-модель тех, кто занимается контрабандой людей. К сожалению, в соответствии с миграционной политикой ЕС охрана границ не относится к области безопасности, а относится к области прав человека", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что правительство Венгрии выступает "за жесткий контроль над границами" и считает их нарушение "преступлением, за которым должны следовать соответствующие меры". "И мы сознаем, что остановить нелегальную миграцию можно только при устранении ее первопричин", - отметил Сийярто, уточнив, что к этим причинам относятся "терроризм и насилие, нищета и отсталость в экономической сфере".

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что нелегальная миграция и терроризм подпитывают друг друга и создают угрозу для других государств, поскольку вместе с мигрантами на их территорию попадают террористы. Венгрия считает, что мигранты не должны пересекать внешние границы ЕС до тех пор, пока их заявления на въезд не будут рассмотрены. В то же время все связанные с этим проблемы следует решать в "местах их происхождения", хотя и при финансовой помощи Евросоюза. Миграционная политика ЕС остается одной из основных областей противоречий между Будапештом и Брюсселем.

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Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: “Aİ sərhəd təhlükəsizliyi və miqrasiyanı yanlış olaraq insan hüquqları kimi təsnif edir”

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