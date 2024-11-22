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Сийярто: Администрация Байдена пытается помешать Трампу добиться мира в Украине

Сийярто: Администрация Байдена пытается помешать Трампу добиться мира в Украине Уходящая администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе стремятся помешать будущему президенту США Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января, добиться урегулирования конфликта в Украине.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 05:44
Сийярто: Администрация Байдена пытается помешать Трампу добиться мира в Украине

Уходящая администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе стремятся помешать будущему президенту США Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января, добиться урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство MTI, такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании кандидат республиканцев выражал готовность после возвращения в Белый дом заняться урегулированием ситуации в Украине.

"У нас впереди еще два месяца, и очевидно, что демократическая администрация и ее европейские либеральные друзья решили предпринять все возможные шаги, чтобы сделать невозможным достижение мира", - заявил Сийярто на встрече с гражданами страны в Будапеште в рамках национальных консультаций по вопросам политики правительства.

По мнению министра, крайне тревожные события последних дней, в том числе удары дальнобойными западными вооружениями вглубь российской территории и применение Россией баллистической ракеты "Орешник", "подтверждают одно: мир должен быть заключен немедленно". "Сторонникам мира сейчас нужны мудрость, стратегическое спокойствие и осмотрительность, чтобы 20 января надежда, которая появилась у нас несколько дней назад, все еще была жива", - процитировало главу МИД агентство.

Сийярто подтвердил, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня и считает чрезвычайно опасным дальнейшие поставки вооружений на Украину. По его словам, Запад направил туда оружие на миллиарды евро, но "это не привело к перелому на поле боя, поскольку там не может быть никакого решения, урегулировать конфликт можно только за столом переговоров".

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Версия на азербайджанском языке Siyarto: Bayden administrasiyası Trampın Ukraynada sülh əldə etməsinə mane olmağa çalışır

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