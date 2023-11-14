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Сийярто: 12-й пакет ЕС не содержит санкций против атомной энергетики России

Сийярто: 12-й пакет ЕС не содержит санкций против атомной энергетики России В предварительном проекте 12-го пакета санкций ЕС в отношении России отсутствуют ограничения против атомной энергетики.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 15:34
Сийярто: 12-й пакет ЕС не содержит санкций против атомной энергетики России

В предварительном проекте 12-го пакета санкций ЕС в отношении России отсутствуют ограничения против атомной энергетики.

Как передает Report, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках пресс-конференции с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Мы ясно дали понять, что не может даже быть такого, чтобы ядерная энергетика каким-либо образом оказалась ограничена. И те предварительные предложения, о которых мы на данный момент знаем, не содержат ограничения против ядерной промышленности", - заявил Сийярто.

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Версия на английском языке Szijjártó: 12th EU package doesn’t contain sanctions against Russian nuclear energy

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