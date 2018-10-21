Siemens может заключить с Ираком один из крупнейших контрактов в своей истории

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Технологический концерн Siemens сделал шаг на пути к заключению одного из самых крупных контрактов в своей истории - глава компании Джо Кэзер и представители правительства Ирака подписали в воскресенье заявление о намерениях по восстановлению энергетической системы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Handelsblatt.

В рамках соглашения, как ожидается, Siemens примет участие в электрификации страны. Ранее издание сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель лично договаривалась с иракской стороной о такой сделке. После того как стало известно о стремлении американского конкурента Siemens - компании General Electric - заключить подобный контракт с Багдадом, Меркель связалась с тогдашним премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади и вступилась за предложение германского концерна.

По данным Handelsblatt, сумма сделки оценивается более чем в €13 млрд. В то же время гарантии того, что Багдад в итоге выберет германскую компанию в деле электрификации страны, пока еще нет, борьба за сделку продолжается, пишет издание.

Как бы там ни было, иракская сторона положительно оценила предложения Siemens, прежде всего, потому, что германский концерн пообещал Багдаду, помимо расширения электросетей, поддержку в вопросах борьбы с коррупцией, создания новых рабочих мест и строительства школ и больниц.

Напомним, что ранее бундестаг продлил участие ВС ФРГ в борьбе против ИГИЛ в Сирии и Ираке.