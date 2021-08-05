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Сидней обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Сидней обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в крупнейшем городе Австралии Сиднее за минувшие сутки составило 262, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.
Другие страны
5 августа 2021 г. 10:39
Сидней обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в крупнейшем городе Австралии Сиднее за минувшие сутки составило 262, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правительстве штата Новый Южный Уэльс.

За последние 24 часа были зарегистрированы пять смертей, связанных с COVID-19.

По словам премьер-министра штата, после обработки 107 тыс. тестов в Новом Южном Уэльсе выявлены 262 новых случая заражения, из них более 250 - в Сиднее.

"Из-за болезни [COVID-19] умерли пять человек в возрасте 60, 70 и 80 лет. Четверо из них не были вакцинированы, а один получил только первую дозу препарата AstraZeneca", - уточнила она.

В штате госпитализированы 290 зараженных коронавирусом, из которых 251 помещен в отделения интенсивной терапии.

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