Сидней обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в крупнейшем городе Австралии Сиднее за минувшие сутки составило 262, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правительстве штата Новый Южный Уэльс.
За последние 24 часа были зарегистрированы пять смертей, связанных с COVID-19.
По словам премьер-министра штата, после обработки 107 тыс. тестов в Новом Южном Уэльсе выявлены 262 новых случая заражения, из них более 250 - в Сиднее.
"Из-за болезни [COVID-19] умерли пять человек в возрасте 60, 70 и 80 лет. Четверо из них не были вакцинированы, а один получил только первую дозу препарата AstraZeneca", - уточнила она.
В штате госпитализированы 290 зараженных коронавирусом, из которых 251 помещен в отделения интенсивной терапии.