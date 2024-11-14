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Сильные ливни привели к наводнениям в Сицилии

Сильные ливни привели к наводнениям в Сицилии На Италию обрушились сильнейшие дожди, которые вызвали оползни и наводнение на Сицилии.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 16:12
Сильные ливни привели к наводнениям в Сицилии

На Италию обрушились сильнейшие дожди, которые вызвали оползни и наводнение на Сицилии.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский сайт метеоданных Ilmeteo.

"Циклонический вихрь, расположенный над Тирренским морем, привел к сильным нестабильным условиям на Сицилии, где сильное наводнение и паводковые дожди", - говорится в материале.

Отмечается, что за первые семь часов выпало 500 мм осадки, то есть 500 л на квадратный метр. Хуже всего ситуация обстояла на восточном побережье Сицилии, в районах Джарре и Рипосто, где власти объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Подчеркиваются, что стихия застала врасплох местных жителей, некоторые из которых оказались заблокированы в автомобилях и помещениях и вынуждены были дожидаться спасателей.

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