Сибига: Украина сейчас не имеет сильных позиций для проведения переговоров c Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил что страна находится не в самой сильной позиции для проведения переговоров с Россией о прекращении огня.

Украина в настоящее время не в самой сильной позиции для проведения переговоров с Россией о прекращении огня.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

“Да, сейчас мы находимся не в самой сильной позиции. Это правда. Поэтому так важно реализовать концепцию - мир через силу”, - сказал Сибига в Давосе.

По его словам, у Украины есть четкое понимание этой концепции и ее элементов, которые могли бы укрепить позиции страны.

Сибига подчеркнул, что исход войны сформирует новый глобальный порядок безопасности.