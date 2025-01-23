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Сибига: Украина сейчас не имеет сильных позиций для проведения переговоров c Россией

Сибига: Украина сейчас не имеет сильных позиций для проведения переговоров c Россией Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил что страна находится не в самой сильной позиции для проведения переговоров с Россией о прекращении огня.
Другие страны
23 января 2025 г. 15:28
Сибига: Украина сейчас не имеет сильных позиций для проведения переговоров c Россией

Украина в настоящее время не в самой сильной позиции для проведения переговоров с Россией о прекращении огня.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

“Да, сейчас мы находимся не в самой сильной позиции. Это правда. Поэтому так важно реализовать концепцию - мир через силу”, - сказал Сибига в Давосе.

По его словам, у Украины есть четкое понимание этой концепции и ее элементов, которые могли бы укрепить позиции страны.

Сибига подчеркнул, что исход войны сформирует новый глобальный порядок безопасности.

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