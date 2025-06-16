Сибига: РФ намерена атаковать энергоинфраструктуру Украины, пока внимание мира сосредоточено на Ближнем Востоке

Россия намерена атаковать энергетическую сеть Украины, пользуясь отвлечением внимания Запада на Ближний Восток.

Россия намерена атаковать энергетическую сеть Украины, пользуясь отвлечением внимания стран Запада на эскалацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети "Х".

"Москва намерена атаковать энергетическую сеть Украины, пока внимание всего мира сосредоточено на Ближнем Востоке", - заявил он, комментируя вчерашнюю атакую РФ на энергетическую инфраструктуру украинского Кременчуга.

Сибига считается, что эти действия является "частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры".

По мнению министра, вместо российских ударов по украинской энергетике, стратегия украинских партнеров должна заключаться в том, чтобы "нанести сильный удар" по российской энергетике "разрушительными санкциями".

"Потолок цены на нефть в $30, новые ограничения для теневого флота и его капитанов, а также другие энергетические санкции", - добавил глава МИД Украины.