Сибига: Передача Украине ракет Taurus может существенно повлиять на ситуацию на фронте

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Германию принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Германию принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, об этом он сказал в ходе интервью немецкому каналу ARD.

По его словам, снятие всех ограничений на применение дальнобойного оружия поможет укрепить возможности Украины на поле боя.

"Украине нужна дополнительная поддержка от партнеров. Усиление этой помощи поможет быстрее установить справедливый мир. Я должен подчеркнуть, что крылатые ракеты Taurus в сочетании с другими системами действительно могут стать фактором, который кардинально изменит ситуацию на поле боя", – считает Сибига.

Он оценил период после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа как шанс для Украины.

Отметим, что ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на федеральном конгрессе в Берлине утвердила предвыборную программу, включающую пункт об отказе в предоставлении Киеву крылатых ракет Taurus.

Напомним, что Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км. Олаф Шольц неоднократно отвергал возможность их передачи Украине, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.