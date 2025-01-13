О нас

Сибига: Передача Украине ракет Taurus может существенно повлиять на ситуацию на фронте

Сибига: Передача Украине ракет Taurus может существенно повлиять на ситуацию на фронте Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Германию принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.
Другие страны
13 января 2025 г. 23:37
Сибига: Передача Украине ракет Taurus может существенно повлиять на ситуацию на фронте

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Германию принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, об этом он сказал в ходе интервью немецкому каналу ARD.

По его словам, снятие всех ограничений на применение дальнобойного оружия поможет укрепить возможности Украины на поле боя.

"Украине нужна дополнительная поддержка от партнеров. Усиление этой помощи поможет быстрее установить справедливый мир. Я должен подчеркнуть, что крылатые ракеты Taurus в сочетании с другими системами действительно могут стать фактором, который кардинально изменит ситуацию на поле боя", – считает Сибига.

Он оценил период после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа как шанс для Украины.

Отметим, что ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на федеральном конгрессе в Берлине утвердила предвыборную программу, включающую пункт об отказе в предоставлении Киеву крылатых ракет Taurus.

Напомним, что Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км. Олаф Шольц неоднократно отвергал возможность их передачи Украине, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Almaniyadan “Taurus” raketlərini almaqda israrlıdır

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi