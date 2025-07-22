Сибига о переговорах в Стамбуле: Очень важно, чтобы эти встречи были предметные

Сибига о переговорах в Стамбуле: Очень важно, чтобы эти встречи были предметные

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность проведения именно "предметных" встреч с российской стороной в Стамбуле.

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