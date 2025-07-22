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Сибига о переговорах в Стамбуле: Очень важно, чтобы эти встречи были предметные

Сибига о переговорах в Стамбуле: Очень важно, чтобы эти встречи были предметные Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность проведения именно "предметных" встреч с российской стороной в Стамбуле.
Другие страны
22 июля 2025 г. 01:43
Сибига о переговорах в Стамбуле: Очень важно, чтобы эти встречи были предметные

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность проведения именно "предметных" встреч с российской стороной в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфкас-Украина", об этом он сказал на совместной с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве.

"Очень важно, чтобы эти встречи ... были предметные, чтобы другая сторона имела мандат обсуждать те главные вопросы: окончание войны, достижение перемирия. Пока мы этого не видим", - сказал он.

Министр напомнил, что одно из предложений украинской стороны было провести встречу на уровне лидеров - президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина с участием президента США Дональда Трампа, глав стран Европы, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы считаем, что такое развитие повлияло бы безусловно на дальнейшую динамику достижения перемирия", - добавил Сибига.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с российской стороной на 23 июля. Однако позднее источник ТАСС сообщил, что встреча состоится 24 июля, а делегации прибудут за день до этого.

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