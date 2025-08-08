Сибига: Безопасность Черноморского и Балтийского регионов неразделима

Сегодня пройдет объединенная встреча в рамках двух форматов: "Украина - Молдова - Румыния" и Люблинского треугольника "Украина-Польша-Литва".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС Кайей Каллас обсудил последующие шаги по развитию добрососедских отношений в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он написал на своей странице в Х.

Сибига проинформировал Каллас о проведении сегодня объединенной встречи в рамках двух форматов "Украина - Молдова - Румыния" и Люблинского треугольника "Украина-Польша-Литва".

Отмечено, что в Черновцах при личном участии министра иностранных дел Румынии Оаны Тойу и вице-премьера Молдовы Михая Попшоя пройдет встреча, к которой по видеоконференции присоединятся главы МИД Польши Радек Сикорски и Литвы Кестутис Будрис. Таким образом четвертый раунд министерской встречи в рамках формата "Украина - Молдова - Румыния" будет расширен – к нему присоединятся участники Люблинского треугольника " Украина-Польша-Литва".

"Мы приняли решение инициировать совместное заседание в этих двух успешных дипломатических форматах, чтобы усилить наше взаимодействие и подчеркнуть, что безопасность Черноморского и Балтийского регионов неразделима. Это особенно актуально в контексте современных геополитических вызовов, с которыми сталкивается Восточная Европа", - отметил глава МИД Украины.

По его словам, в разговоре с верховным представителем ЕС он сообщил, что Украина прилагает активные усилия для установления добрососедских отношений в Центральной и Восточной Европе через развитие региональных форматов. "Это имеет ключевое значение для единства всей Европы, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии", - заявил Сибига.

Глава МИД Украины также проинформировал Каллас о последних событиях и усилиях его страны на пути к достижению мира, в частности о переговорах с США и европейскими союзниками.

"Мы согласились, что реальный мир может и должен быть достигнут через силу. В завершение разговора мы скоординировали наши следующие дипломатические шаги", - отметил он.