О нас

Сибига: Безопасность Черноморского и Балтийского регионов неразделима

Сибига: Безопасность Черноморского и Балтийского регионов неразделима Сегодня пройдет объединенная встреча в рамках двух форматов: "Украина - Молдова - Румыния" и Люблинского треугольника "Украина-Польша-Литва".
Другие страны
8 августа 2025 г. 12:26
Сибига: Безопасность Черноморского и Балтийского регионов неразделима

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС Кайей Каллас обсудил последующие шаги по развитию добрососедских отношений в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он написал на своей странице в Х.

Сибига проинформировал Каллас о проведении сегодня объединенной встречи в рамках двух форматов "Украина - Молдова - Румыния" и Люблинского треугольника "Украина-Польша-Литва".

Отмечено, что в Черновцах при личном участии министра иностранных дел Румынии Оаны Тойу и вице-премьера Молдовы Михая Попшоя пройдет встреча, к которой по видеоконференции присоединятся главы МИД Польши Радек Сикорски и Литвы Кестутис Будрис. Таким образом четвертый раунд министерской встречи в рамках формата "Украина - Молдова - Румыния" будет расширен – к нему присоединятся участники Люблинского треугольника " Украина-Польша-Литва".

"Мы приняли решение инициировать совместное заседание в этих двух успешных дипломатических форматах, чтобы усилить наше взаимодействие и подчеркнуть, что безопасность Черноморского и Балтийского регионов неразделима. Это особенно актуально в контексте современных геополитических вызовов, с которыми сталкивается Восточная Европа", - отметил глава МИД Украины.

По его словам, в разговоре с верховным представителем ЕС он сообщил, что Украина прилагает активные усилия для установления добрососедских отношений в Центральной и Восточной Европе через развитие региональных форматов. "Это имеет ключевое значение для единства всей Европы, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии", - заявил Сибига.

Глава МИД Украины также проинформировал Каллас о последних событиях и усилиях его страны на пути к достижению мира, в частности о переговорах с США и европейскими союзниками.

"Мы согласились, что реальный мир может и должен быть достигнут через силу. В завершение разговора мы скоординировали наши следующие дипломатические шаги", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN: Qara dəniz və Baltik regionlarının təhlükəsizliyi ayrılmazdır

Экслюзивные новости

Moody’s: Банковский сектор Азербайджана подготовился к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана подготовился к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi