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Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня

Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня КНР показала свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань.
Другие страны
16 октября 2022 г. 09:20
Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня

КНР показала свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин.

"В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства", - сказал он.

Китайский лидер отметил, что КНР продемонстрировала твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не отказывается от силового варианта решения вопроса, заявил председатель КНР.

"Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы", - сказал он.

Си Цзиньпин также отметил, что "национальное воссоединение обязательно будет осуществлено".

Китай выступает решительно против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства в этот вопрос, заявил председатель КНР.

"Китай выступает решительно против сепаратистских действий, нацеленных на независимость Тайваня, выступает решительно против вмешательства внешних сил", - сказал он.

Си Цзиньпин также отметил, что Китай "содействует обменам и сотрудничеству двух берегов Тайваньского пролива".

Власти КНР сохраняют за собой право принять все необходимые меры по тайваньскому вопросу, которые будут направлены против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова, отметил Си Цзиньпин.

"Сохраняем (за собой) вариант принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", а также против сепаратистской деятельности", - сказал он.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что эти меры никоим образом не будут направлены против большинства тайваньских соотечественников.

Китай будет противостоять всем формам гегемонии и политики грубой силы, заявил Си Цзиньпин.

"Китай будет способствовать построению сообщества с общим будущим для человечества, твердо поддерживать международную справедливость, придерживаться и защищать истинную многосторонность. Мы занимаем четкую позицию против гегемонии и силовой политики в их любых проявлениях, будем непоколебимо противостоять любой односторонности и протекционизму", - заявил он.

По словам китайского лидера, КНР содействует построению международных отношений нового типа. Пекин активно участвует в реформировании и построении системы глобального управления, сказал Си Цзиньпин, отметив особую роль Китая в международной борьбе против пандемии.

КНР никогда не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, заявил председатель КНР.

"Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться", - сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что КНР твердо придерживается независимой и мирной внешней политики.

Китайский лидер также заявил, что КНР решительно выступает против всех форм гегемонии и силовой политики. Китай не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов, отметил Си Цзиньпин.

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