Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня

КНР показала свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань.
"В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства", - сказал он.
Китайский лидер отметил, что КНР продемонстрировала твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.
Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не отказывается от силового варианта решения вопроса, заявил председатель КНР.
"Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы", - сказал он.
Си Цзиньпин также отметил, что "национальное воссоединение обязательно будет осуществлено".
Китай выступает решительно против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства в этот вопрос, заявил председатель КНР.
"Китай выступает решительно против сепаратистских действий, нацеленных на независимость Тайваня, выступает решительно против вмешательства внешних сил", - сказал он.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай "содействует обменам и сотрудничеству двух берегов Тайваньского пролива".
Власти КНР сохраняют за собой право принять все необходимые меры по тайваньскому вопросу, которые будут направлены против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова, отметил Си Цзиньпин.
"Сохраняем (за собой) вариант принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", а также против сепаратистской деятельности", - сказал он.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что эти меры никоим образом не будут направлены против большинства тайваньских соотечественников.
Китай будет противостоять всем формам гегемонии и политики грубой силы, заявил Си Цзиньпин.
"Китай будет способствовать построению сообщества с общим будущим для человечества, твердо поддерживать международную справедливость, придерживаться и защищать истинную многосторонность. Мы занимаем четкую позицию против гегемонии и силовой политики в их любых проявлениях, будем непоколебимо противостоять любой односторонности и протекционизму", - заявил он.
По словам китайского лидера, КНР содействует построению международных отношений нового типа. Пекин активно участвует в реформировании и построении системы глобального управления, сказал Си Цзиньпин, отметив особую роль Китая в международной борьбе против пандемии.
КНР никогда не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, заявил председатель КНР.
"Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться", - сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что КНР твердо придерживается независимой и мирной внешней политики.
Китайский лидер также заявил, что КНР решительно выступает против всех форм гегемонии и силовой политики. Китай не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов, отметил Си Цзиньпин.