Си Цзиньпин заявил о намерении стран БРИКС расширять международное сотрудничество

Решение о приеме в состав БРИКС новых членов демонстрирует намерение БРИКС расширять международное сотрудничество.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
"Этот шаг [расширение БРИКС] свидетельствует о решимости стран БРИКС расширять взаимодействие с развивающимися странами и расширять международное сотрудничество", - отметил он.
Си Цзиньпин добавил, что расширение БРИКС говорит об интересе развивающихся стран к работе с организацией.