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Си Цзиньпин заявил о намерении стран БРИКС расширять международное сотрудничество

Си Цзиньпин заявил о намерении стран БРИКС расширять международное сотрудничество Решение о приеме в состав БРИКС новых членов демонстрирует намерение БРИКС расширять международное сотрудничество.
Другие страны
24 августа 2023 г. 13:15
Си Цзиньпин заявил о намерении стран БРИКС расширять международное сотрудничество

Решение о приеме в состав БРИКС новых членов демонстрирует намерение БРИКС расширять международное сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Этот шаг [расширение БРИКС] свидетельствует о решимости стран БРИКС расширять взаимодействие с развивающимися странами и расширять международное сотрудничество", - отметил он.

Си Цзиньпин добавил, что расширение БРИКС говорит об интересе развивающихся стран к работе с организацией.

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