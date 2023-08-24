Си Цзиньпин заявил о намерении стран БРИКС расширять международное сотрудничество

Решение о приеме в состав БРИКС новых членов демонстрирует намерение БРИКС расширять международное сотрудничество.

Решение о приеме в состав БРИКС новых членов демонстрирует намерение БРИКС расширять международное сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Этот шаг [расширение БРИКС] свидетельствует о решимости стран БРИКС расширять взаимодействие с развивающимися странами и расширять международное сотрудничество", - отметил он.

Си Цзиньпин добавил, что расширение БРИКС говорит об интересе развивающихся стран к работе с организацией.