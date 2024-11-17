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Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с администрацией Трампа

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с администрацией Трампа Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с американским лидером Джо Байденом в Лиме, что китайские власти готовы работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, который возглавит страну 20 января 2025 года.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 02:39
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать с администрацией Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с американским лидером Джо Байденом в Лиме, что китайские власти готовы работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, который возглавит страну 20 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова китайского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

"Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов", - подчеркнул Си Цзиньпин.

"В Соединенных Штатах недавно завершились выборы, - добавил китайской лидер перед началом встречи. - Цель Китая - стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США - остается неизменной".

Лидеры США и КНР обсудят, в частности, ситуацию вокруг украинского кризиса, Азиатско-Тихоокеанский регион. Как ожидается, это будет последняя встреча Байдена в качестве президента США с Си Цзиньпином.

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Версия на азербайджанском языке Si Szinpin Çinin Tramp administrasiyası ilə işləməyə hazır olduğunu açıqlayıb

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