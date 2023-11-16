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Си Цзиньпин заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань

Си Цзиньпин заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань Тайваньский вопрос имеет наибольшую важность для успешного развития китайско-американских отношений, но Соединенные Штаты должны прекратить вооружать Тайбэй.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 06:05
Си Цзиньпин заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань

Тайваньский вопрос имеет наибольшую важность для успешного развития китайско-американских отношений, но Соединенные Штаты должны прекратить вооружать Тайбэй.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в штате Калифорния.

"Тайваньский вопрос всегда был наиболее важен, это наиболее деликатный вопрос в отношениях двух стран, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - Американская сторона должна предпринять конкретные шаги в соответствии со своими заверениями о том, что она не будет поддерживать сторонников так называемого движения за независимость Тайваня".

Китайский лидер посчитал, что США должны выступать в поддержку единства КНР и прекратить поставлять вооружения Тайбэю.

"Китай всегда будет един, это неизбежно", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: “ABŞ Tayvanı silahlandırmağı dayandırmalıdır”

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