Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. И мир это "должен воспринимать всерьез".

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. И мир это "должен воспринимать всерьез".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава КНР заявил во время ежегодного заседания парламента и его высшего политического консультативного органа.

Издание Foreign Affairs отмечает, что правительство Китая объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Кроме того, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности. Также известно о строительстве новых бомбоубежищ в городах по ту сторону Тайваньского пролива и создании новых офисов "Национальной оборонной мобилизации" по всей стране.

"Еще рано говорить, что наверняка означают эти события, но что-то изменилось в Пекине, и этого политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово", - пишет Foreign Affairs.