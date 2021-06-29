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Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля

Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля Председатель КНР Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля 29 отличившимся членам Коммунистической партии Китая (КПК), которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.
Другие страны
29 июня 2021 г. 08:30
Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля
Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля 29 отличившимся членам Коммунистической партии Китая (КПК), которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, торжественная церемония, приуроченная к празднованию 100-летия КПК, состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

Орден Первого июля, учрежденный ЦК КПК, является высшей партийной наградой. Он выполнен в красном, золотом и белом цветах, награда содержит эмблему партии и пятиконечную звезду.

"Лауреаты ордена Первого июля - выходцы из народа. Это простые герои, которые безмолвно преданы своему делу. Их деяния можно изучать и повторять", - сказал Си Цзиньпин на церемонии, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР указал, что своими действиями лауреаты ордена доказали, что каждый член партии может добиться больших успехов для партии и для народа в великом деле национального возрождения, если он тверд в своих идеалах и убеждениях, тверд в своей воле к борьбе, в своем упорстве, что можно увидеть как в обычное время, так и в критические моменты.

1 июля КПК празднует свою 100-ю годовщину. В связи с этим в стране организовано большое количество культурно-общественных мероприятий.

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