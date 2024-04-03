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Си Цзиньпин в разговоре с Байденом поднял тему возможного запрета TikTok в США

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом поднял тему возможного запрета TikTok в США Председатель КНР Си Цзиньпин поднял тему возможного запрета в США социальной сети TikTok в понедельник в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 19:31
Си Цзиньпин в разговоре с Байденом поднял тему возможного запрета TikTok в США

Председатель КНР Си Цзиньпин поднял тему возможного запрета в США социальной сети TikTok в понедельник в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что касается TikTok, то Си [Цзиньпин] поднял этот вопрос. Президент Байден ответил на обеспокоенность, которую высказал председатель [КНР] Си [Цзиньпин]. Как я уже говорил <...>, он дал понять председателю [КНР] Си [Цзиньпину], что речь идет не о запрете TikTok, а об отделении активов. Речь идет о сохранении безопасности данных американцев, наших собственных интересах национальной безопасности", - отметил Кирби.

"Обладание TikTok компанией ByteDance дает нам повод задуматься и беспокоиться по поводу безопасности приложения, использования его данных компанией, имеющей тесные связи с Коммунистической партией Китая. Мы не хотим запрещать приложение", - утверждал официальный представитель Белого дома.

По словам Кирби, Байден и Си Цзиньпин не обсуждали планы США проводить совместное патрулирование акватории Южно-Китайского моря с Филиппинами и Японией.

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