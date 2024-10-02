Си Цзиньпин указал на важность мирного сосуществования Китая и Японии

Мирное сосуществование Китая и Японии соответствует ключевым интересам народов обеих стран.

Мирное сосуществование Китая и Японии соответствует ключевым интересам народов обеих стран.

Как передает Report , об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Движение Китая и Японии по пути мирного сосуществования, дружбы поколений, взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития соответствует основополагающим интересам народов двух стран", - подчеркнул китайский лидер в поздравительном послании Сигэру Исибе, который накануне был избран главой японского правительства.

Как уточнил Си Цзиньпин, КНР и Японию разделяет лишь "узкая полоска воды" (имеется в виду Восточно-Китайское море - ред.). Он выразил надежду, что Китай и японская сторона будут взаимодействовать в едином ключе, придерживаться общих принципов и взаимных договоренностей, "всесторонне развивать двусторонние взаимовыгодные стратегические связи", прилагать совместные усилия для формирования "конструктивных и стабильных отношений, отвечающих требованиям новой эпохи".