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Си Цзиньпин указал на важность мирного сосуществования Китая и Японии

Си Цзиньпин указал на важность мирного сосуществования Китая и Японии Мирное сосуществование Китая и Японии соответствует ключевым интересам народов обеих стран.
Другие страны
2 октября 2024 г. 07:51
Си Цзиньпин указал на важность мирного сосуществования Китая и Японии

Мирное сосуществование Китая и Японии соответствует ключевым интересам народов обеих стран.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Движение Китая и Японии по пути мирного сосуществования, дружбы поколений, взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития соответствует основополагающим интересам народов двух стран", - подчеркнул китайский лидер в поздравительном послании Сигэру Исибе, который накануне был избран главой японского правительства.

Как уточнил Си Цзиньпин, КНР и Японию разделяет лишь "узкая полоска воды" (имеется в виду Восточно-Китайское море - ред.). Он выразил надежду, что Китай и японская сторона будут взаимодействовать в едином ключе, придерживаться общих принципов и взаимных договоренностей, "всесторонне развивать двусторонние взаимовыгодные стратегические связи", прилагать совместные усилия для формирования "конструктивных и стабильных отношений, отвечающих требованиям новой эпохи".

По сведениям агентства Xinhua, поздравления Сигэру Исибе также направил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Он указал на необходимость "сохранения политической основы двусторонних отношений, укрепления дружбы, взаимного доверия и сотрудничества на благо народов двух стран".

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