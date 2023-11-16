Си Цзиньпин указал Байдену на ответственность глав ведущих держав за судьбы мира

Руководители таких ведущих держав, как и Китай и Соединенные Штаты, несут большую ответственность за судьбы народов и всего мира.

Руководители таких ведущих держав, как и Китай и Соединенные Штаты, несут большую ответственность за судьбы народов и всего мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии.

"Мы с вами стоим у руля китайско-американских отношений и на нас возлагается большая ответственность. Как перед народом, так и перед миром, перед историей", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил китайский лидер, Пекин и Вашингтон выстраивают друг с другом отношения на фоне стремительных изменений на международной арене. Он отметил, что на этой планете "есть место и для Китая, и для США".

"Успехи каждого из нас - это наши обоюдные возможности", - подчеркнул Си Цзиньпин.