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Си Цзиньпин сохранил пост председателя Военного совета ЦК КПК

Си Цзиньпин сохранил пост председателя Военного совета ЦК КПК Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав партийного Военного совета.
Другие страны
23 октября 2022 г. 10:37
Си Цзиньпин сохранил пост председателя Военного совета ЦК КПК

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав партийного Военного совета.

Как передает Report, пост его председателя сохранил глава КНР Си Цзиньпин, следует из списка, опубликованного агентством Синьхуа.

Заместителями председателя стали 72-летний генерал Чжан Юся, занимавший эту должность ранее, а также 65-летний генерал Хэ Дунвэй.

Также членами Военного совета Компартии стали Ли Шанфу, Лю Чжэнли, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь. Последние двое состояли в совете ранее.

Военный совет ЦК КПК - высший партийный орган, руководящий напрямую всеми Вооруженными силами КНР.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin yenidən Hərbi Şuranın sədri postunu tutub

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