Си Цзиньпин провел встречу с прибывшим в Китай Макроном

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг организовал приветственную церемонию по случаю прибытия в страну президента Франции Эмманюэля Макрона.

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг организовал приветственную церемонию по случаю прибытия в страну президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Мероприятие состоялось перед Домом народных собраний (парламент). В ходе церемонии под торжественную музыку лидеры двух стран наблюдали за маршем почетного караула Народно-освободительной армии Китая.

Во второй половине дня по местному времени Си Цзиньпин провел встречу с Макроном, сообщило Xinhua. По его сведениям, встреча состоялась в Доме народных собраний. Ее детали пока не приводятся.