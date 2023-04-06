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Си Цзиньпин провел встречу с прибывшим в Китай Макроном

Си Цзиньпин провел встречу с прибывшим в Китай Макроном Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг организовал приветственную церемонию по случаю прибытия в страну президента Франции Эмманюэля Макрона.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 12:28
Си Цзиньпин провел встречу с прибывшим в Китай Макроном

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг организовал приветственную церемонию по случаю прибытия в страну президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Мероприятие состоялось перед Домом народных собраний (парламент). В ходе церемонии под торжественную музыку лидеры двух стран наблюдали за маршем почетного караула Народно-освободительной армии Китая.

Во второй половине дня по местному времени Си Цзиньпин провел встречу с Макроном, сообщило Xinhua. По его сведениям, встреча состоялась в Доме народных собраний. Ее детали пока не приводятся.

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