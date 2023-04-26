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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 15:25
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua.

Cообщается, что китайский лидер направит в Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию военного конфликта.

Между тем, Зеленский написал в Twitter, что его разговор с Си Цзиньпином был "долгим и содержательным". Украинский президент ожидает, что их беседа даст "мощный толчок развитию двусторонних отношений".

Си Цзиньпин отметил, что Китай всегда стоял на стороне мира в украинском кризисе. По его словам, основная позиция КНР состоит в том, чтобы содействовать переговорам и установлению мира.

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Версия на азербайджанском языке Çin və Ukrayna liderləri arasında telefon danışığı olub

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