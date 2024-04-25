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Си Цзиньпин призвал военных врачей быть готовыми к возможной войне 

Си Цзиньпин призвал военных врачей быть готовыми к возможной войне  Глава Китая Си Цзиньпин во время посещения Военно-медицинского университета призвал студентов и военнослужащих "сосредоточиться на поле боя", поскольку Пекин усилит свою готовность к возможной войне.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 19:44
Си Цзиньпин призвал военных врачей быть готовыми к возможной войне 

Глава Китая Си Цзиньпин во время посещения Военно-медицинского университета призвал студентов и военнослужащих "сосредоточиться на поле боя", поскольку Пекин усилит свою готовность к возможной войне.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post.

Лидер КНР посетил Армейский медицинский университет в городе Чунцин, чтобы изучить академическую работу вуза в области военной медицины и осмотреть оборудование для экстренной медицинской помощи на поле боя.

Глава Китая призвал усилить материально-техническую поддержку войск, повысить боевую эффективность военных, а также следить за физическим и психическим благополучием офицеров и солдат. Он подчеркнул, что Китаю необходимо "новое поколение красных военных врачей".

В апреле 2023 года Си Цзиньпин призвал военнослужащих Народно-освободительной армии Китая активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление лидера КНР прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня.

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Версия на английском языке China’s Xi Jinping urges troops to ‘focus on the battlefield’ during trip to military medical school

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