Си Цзиньпин призвал военных врачей быть готовыми к возможной войне

Глава Китая Си Цзиньпин во время посещения Военно-медицинского университета призвал студентов и военнослужащих "сосредоточиться на поле боя", поскольку Пекин усилит свою готовность к возможной войне.

Глава Китая Си Цзиньпин во время посещения Военно-медицинского университета призвал студентов и военнослужащих "сосредоточиться на поле боя", поскольку Пекин усилит свою готовность к возможной войне.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post.

Лидер КНР посетил Армейский медицинский университет в городе Чунцин, чтобы изучить академическую работу вуза в области военной медицины и осмотреть оборудование для экстренной медицинской помощи на поле боя.

Глава Китая призвал усилить материально-техническую поддержку войск, повысить боевую эффективность военных, а также следить за физическим и психическим благополучием офицеров и солдат. Он подчеркнул, что Китаю необходимо "новое поколение красных военных врачей".

В апреле 2023 года Си Цзиньпин призвал военнослужащих Народно-освободительной армии Китая активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление лидера КНР прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня.