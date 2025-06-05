Си Цзиньпин призвал США снять ограничения против Китая после женевских переговоров

США должны отменить негативные меры, ограничивающие Китай, после женевских торгово-экономических переговоров.

США должны отменить негативные меры, ограничивающие Китай, после женевских торгово-экономических переговоров.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"После женевских переговоров Китай серьезно выполнил положения достигнутого соглашения, США должны реалистично оценить достигнутый прогресс и отменить негативные меры, принятые в отношении Китая", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, для исправления курса китайско-американских отношений "нужно как следует держать штурвал и правильно задавать направление", а также "устранять всякого рода помехи и нарушения".

Ранее Трамп в соцсети написал по итогам беседы, что США и КНР в ближайшее время проведут встречу по торговой сделке.