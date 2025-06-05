О нас

Си Цзиньпин призвал США снять ограничения против Китая после женевских переговоров

Си Цзиньпин призвал США снять ограничения против Китая после женевских переговоров США должны отменить негативные меры, ограничивающие Китай, после женевских торгово-экономических переговоров.
Другие страны
5 июня 2025 г. 19:14
Си Цзиньпин призвал США снять ограничения против Китая после женевских переговоров

США должны отменить негативные меры, ограничивающие Китай, после женевских торгово-экономических переговоров.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"После женевских переговоров Китай серьезно выполнил положения достигнутого соглашения, США должны реалистично оценить достигнутый прогресс и отменить негативные меры, принятые в отношении Китая", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, для исправления курса китайско-американских отношений "нужно как следует держать штурвал и правильно задавать направление", а также "устранять всякого рода помехи и нарушения".

Ранее Трамп в соцсети написал по итогам беседы, что США и КНР в ближайшее время проведут встречу по торговой сделке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US must lift restrictions on China following Geneva talks — Xi Jinping
Версия на азербайджанском языке Si Cinpin ABŞ-ni Çinə qarşı məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağırıb

Другие новости из категории

НАТО утвердила планы значительного наращивания своих военных возможностей
НАТО утвердила планы значительного наращивания своих военных возможностей
5 июня 2025 г. 20:43
Трамп: США и КНР уладили некоторые спорные вопросы по торговле
Трамп: США и КНР уладили некоторые спорные вопросы по торговле
5 июня 2025 г. 20:24
Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине
Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет соглашения по Украине
5 июня 2025 г. 20:22
СМИ: Оппозиция потребовала отставки кабмина Чехии
СМИ: Оппозиция потребовала отставки кабмина Чехии
5 июня 2025 г. 19:57
Мерц обсудит с Трампом общие усилия по завершению российско-украинского конфликта
Мерц обсудит с Трампом общие усилия по завершению российско-украинского конфликта
5 июня 2025 г. 19:49
Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США
Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США
5 июня 2025 г. 19:27
Трамп: США и КНР вскоре обсудят торговую сделку
Трамп: США и КНР вскоре обсудят торговую сделку
5 июня 2025 г. 19:01
Пентагон испытал мощную авиабомбу для уничтожения крупных кораблей
Пентагон испытал мощную авиабомбу для уничтожения крупных кораблей
5 июня 2025 г. 18:51
Спикер парламента Палестины осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе
Спикер парламента Палестины осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе
5 июня 2025 г. 18:28
Французские профсоюзы провели марш против пенсионной реформы
Французские профсоюзы провели марш против пенсионной реформы
5 июня 2025 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi