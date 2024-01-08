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Си Цзиньпин призвал продолжать борьбу с коррупцией в рядах КПК

Си Цзиньпин призвал продолжать борьбу с коррупцией в рядах КПК Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к продолжению реформы партии и борьбе с коррупцией в ее рядах.
Другие страны
8 января 2024 г. 17:40
Си Цзиньпин призвал продолжать борьбу с коррупцией в рядах КПК

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к продолжению реформы партии и борьбе с коррупцией в ее рядах.

Как передает Report, об этом сообщает ХinhuaWang.

"Борьба с коррупцией одержала подавляющую победу и добилась всеобъемлющей консолидации. <...> Ситуация по-прежнему остается серьезной и сложной", - подчеркнул он.

Китайский лидер отметил важность четкого представления о новых тенденциях в борьбе с коррупцией, а также о причинах ее появления.

8 января бывший помощник гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжун был арестован по подозрению во взяточничестве.

До этого бывшего главу China Everbright исключили из Компартии Китая за коррупцию.

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