Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, посещая бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 18 октября, призвал военных усилить подготовку к войне.

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, посещая бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 18 октября, призвал военных усилить подготовку к войне.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", выступление китайского лидера транслировалось в эфире телеканала CCTV.

Си Цзиньпин заявил, что военные должны "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность". Он также отметил, что китайские солдаты должны "укрепить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности".

Председатель КНР выступил с соответствующим заявлением через несколько дней после того, как китайские военные провели крупномасштабные учения близ Тайваня.