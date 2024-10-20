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Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, посещая бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 18 октября, призвал военных усилить подготовку к войне.
Другие страны
20 октября 2024 г. 02:46
Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, посещая бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 18 октября, призвал военных усилить подготовку к войне.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", выступление китайского лидера транслировалось в эфире телеканала CCTV.

Си Цзиньпин заявил, что военные должны "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность". Он также отметил, что китайские солдаты должны "укрепить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности".

Председатель КНР выступил с соответствующим заявлением через несколько дней после того, как китайские военные провели крупномасштабные учения близ Тайваня.

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