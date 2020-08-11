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Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду Председатель КНР Си Цзиньпин призвал жителей страны прекратить расточительство в еде
Другие страны
11 августа 2020 г. 11:06

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал жителей страны прекратить расточительство в еде.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство Синьхуа.

Китайский лидер заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает". По его словам, несмотря на то, что производство зерна растет в стране из года в год, всегда следует осознавать риски в области продовольственной безопасности, и влияние пандемии этого года стало для Китая тревожным сигналом.

"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию", - заявил Си Цзиньпин.

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