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Си Цзиньпин призвал Китай сплотиться на новом этапе борьбы с коронавирусом

Си Цзиньпин призвал Китай сплотиться на новом этапе борьбы с коронавирусом Китай вступил на новый этап противостояния коронавирусной инфекции, в связи с чем страна должна сплотиться и не ослаблять усилий по борьбе с COVID-19.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 17:11
Си Цзиньпин призвал Китай сплотиться на новом этапе борьбы с коронавирусом
Си Цзиньпин

Китай вступил на новый этап противостояния коронавирусной инфекции, в связи с чем страна должна сплотиться и не ослаблять усилий по борьбе с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом в субботу выступил Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение Китая.

"В настоящее время борьба с эпидемией вступила в новую стадию, по-прежнему требуется напряжение сил, все продолжают упорно трудиться, и впереди нас ждет рассвет. Давайте усилим наши старания, настойчивость и сплоченность означают победу", - заявил Си Цзиньпин.

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