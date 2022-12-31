Си Цзиньпин призвал Китай сплотиться на новом этапе борьбы с коронавирусом

Китай вступил на новый этап противостояния коронавирусной инфекции, в связи с чем страна должна сплотиться и не ослаблять усилий по борьбе с COVID-19.

Китай вступил на новый этап противостояния коронавирусной инфекции, в связи с чем страна должна сплотиться и не ослаблять усилий по борьбе с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом в субботу выступил Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение Китая.

"В настоящее время борьба с эпидемией вступила в новую стадию, по-прежнему требуется напряжение сил, все продолжают упорно трудиться, и впереди нас ждет рассвет. Давайте усилим наши старания, настойчивость и сплоченность означают победу", - заявил Си Цзиньпин.