Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и приверженности принципу мирного диалога.

Об этом он заявил в ходе состоявшейся в четверг встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Только что мы провели продуктивную встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, обсудили будущее двусторонних отношений и достигли ряда важных договоренностей", - сказал Си Цзиньпин, его слова в пятницу приводит сайт МИД КНР.

"Мы согласны, что политическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове отвечает интересам всех сторон и является универсальным решением", - продолжил китайский лидер. "Мы должны придерживаться принципа мирного диалога для обеспечения мира и стабильности на полуострове и во всем мире", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин в четверг утром прибыл спецрейсом в Пхеньян во главе представительной правительственной делегации, в состав которой входят начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, глава Госкомитета по развитию и реформе Хэ Лифэн.

Поездка лидера Китая в КНДР приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Планируется, что визит Си Цзиньпина в Пхеньян продлится до 21 июня.