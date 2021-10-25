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Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству в борьбе с терроризмом и изменением климата

Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству в борьбе с терроризмом и изменением климата Международное сообщество должно сотрудничать в борьбе с глобальными вызовами, в частности с терроризмом, изменением климата и угрозами в сфере кибербезопасности.
Другие страны
25 октября 2021 г. 08:54
Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству в борьбе с терроризмом и изменением климата

Международное сообщество должно сотрудничать в борьбе с глобальными вызовами, в частности с терроризмом, изменением климата и угрозами в сфере кибербезопасности.

Как передает Report со ссылкой на CCTV, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании по случаю 50-летия восстановления законного места Китая в ООН.

"Мы должны укреплять взаимодействие, вместе противостоять различного рода глобальным вызовам, стоящим перед человечеством", - приводит его слова CCTV.

Как сказал Си Цзиньпин, региональные споры, а также такие глобальные вопросы, как терроризм, изменение климата, кибербезопасность, биологическая безопасность и другие, могут быть решены только путем формирования инклюзивного глобального управления и эффективных многосторонних механизмов, а также более активного межрегионального сотрудничества.

"Изменение климата - это серьезный сигнал, который природа подала человечеству", - продолжил председатель КНР. "Страны всего мира должны предпринимать реальные действия для защиты природы, стимулирования зеленого восстановления, зеленого производства и экологически чистого потребления, содействовать формированию здорового образа жизни, формированию гармоничной модели сосуществования человека и природы, а также способствовать тому, чтобы окружающая среда была неиссякаемым источником устойчивого развития", - указал он.

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Версия на английском языке Xi Jinping calls for global cooperation on terrorism, climate change

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