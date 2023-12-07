Си Цзиньпин призвал Евросоюз к повышению уровня доверия с Китаем

Брюссель и Пекин должны активизировать сотрудничество и повышать уровень взаимного доверия.

Брюссель и Пекин должны активизировать сотрудничество и повышать уровень взаимного доверия.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает "Синьхуа" со слов председателя КНР Си Цзиньпина.

На саммите Китай-ЕС с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля он отметил, что следует быть партнерами для взаимовыгодного сотрудничества, призвав "постоянно укреплять двустороннее политическое доверие, выстраивать стратегический консенсус".

По его словам, стороны должны избегать различного рода вмешательства во внутренние дела, активизировать диалог и сотрудничество на благо народов и объединить усилия для решения глобальных проблем и для содействия стабильности и процветания во всем мире.

Он напомнил, что в 2023 году исполняется 20 лет программе "Всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС".

Со своей стороны, председатель ЕК назвала беседу с лидером КНР "хорошей и искренней".

"У нас с председателем Си Цзиньпином состоялся хороший и откровенный обмен мнениями по основным проблемам в мире, где усиливаются геополитические трения. Выстраивание наших отношений имеет приоритетное значение. Мы согласились с тем, что у нас есть общий интерес в сбалансированных торговых отношениях. Мы также договорились активизировать обмены между нашими народами", - сообщила она в соцсетях.

Власти ЕС впервые за четыре года проводят с Китаем очный саммит, который состоится 7-8 декабря. В ходе саммита будут затронуты вопросы глобальных цепей поставок в нынешних геополитических условиях, сбалансирования двусторонних отношений, а также взаимодействия для решения глобальных вызовов.