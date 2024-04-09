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Си Цзиньпин принял Сергея Лаврова в Пекине

Си Цзиньпин принял Сергея Лаврова в Пекине Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который находится с визитом в Пекине.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 12:44
Си Цзиньпин принял Сергея Лаврова в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который находится с визитом в Пекине.

Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа".

Встреча проходит в в Доме народных собраний.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И.

По словам российского министра, стороны подтвердили бесперспективность встреч по вопросу урегулирования конфликта с Украиной, которые проводят без учета интересов Москвы. Лавров также сообщил, что президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены встретиться в Казани на саммите БРИКС в октябре этого года.

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Версия на английском языке Chinese President receives Sergey Lavrov
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