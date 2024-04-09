Си Цзиньпин принял Сергея Лаврова в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который находится с визитом в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который находится с визитом в Пекине.

Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа".

Встреча проходит в в Доме народных собраний.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И.

По словам российского министра, стороны подтвердили бесперспективность встреч по вопросу урегулирования конфликта с Украиной, которые проводят без учета интересов Москвы. Лавров также сообщил, что президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены встретиться в Казани на саммите БРИКС в октябре этого года.