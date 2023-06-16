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Си Цзиньпин примет в Пекине Билла Гейтса

Си Цзиньпин примет в Пекине Билла Гейтса Председатель КНР Си Цзиньпин примет в Пекине американского миллиардера и филантропа, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.
Другие страны
16 июня 2023 г. 08:53
Си Цзиньпин примет в Пекине Билла Гейтса

Председатель КНР Си Цзиньпин примет в Пекине американского миллиардера и филантропа, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Билл Гейтс впервые с 2019 года прибыл в Китай с целью обсуждения новых программ благотворительной помощи при участии своего фонда Bill & Melinda Gates.

"Моим коллегам по благотворительной деятельности удалось добиться успехов в борьбе с детской смертностью и бедностью. Но глобальные кризисы отбросили нас назад в достижении поставленных целей", - написал бизнесмен в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin Çində Bill Qeytslə görüşəcək

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