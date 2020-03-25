​Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите "двадцатки" (G20), посвященном борьбе с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 26 марта в Пекине примет участие в экстренном саммите G20 по вызванной новым коронавирусом пневмонии", - отмечается в тексте.

Саммит G20 пройдет в формате видеоконференции. В ходе него будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением COVID-19 и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.