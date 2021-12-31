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Китай приложит усилия для проведения великолепной зимней Олимпиады

Китай приложит усилия для проведения великолепной зимней Олимпиады Китайские власти приложат усилия, чтобы представить в 2022 году "великолепную пекинскую зимнюю Олимпиаду".
Другие страны
31 декабря 2021 г. 16:26
Китай приложит усилия для проведения великолепной зимней Олимпиады

Китайские власти приложат усилия, чтобы представить в 2022 году "великолепную пекинскую зимнюю Олимпиаду".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду", - подчеркнул он, обращаясь с поздравительной речью к населению страны в связи с наступлением Нового года.

Си Цзиньпин также выразил надежду, что в Олимпийских играх в Пекине примет участие как можно больше людей.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

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