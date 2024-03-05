Си Цзиньпин прибыл на сессию ВСНП

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин прибыл на открытие 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган Китая) 14-го созыва и находится в ее прези

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин прибыл на открытие 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган Китая) 14-го созыва и находится в ее президиуме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Вместе с ним на открытии сессии, которая будет работать до 10 марта, присутствуют другие высшие партийно-государственные руководители КНР.

Сессия открылась в 09:00 по пекинскому времени (05:00 по бакинскому времени), в ее работе участвуют почти 3 тыс. депутатов, представляющих КПК, государственные структуры, регионы, вооруженные силы страны.