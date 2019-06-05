Си Цзиньпин прибыл в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
В Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Также лидеры примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку панд из Китая.
В Большом театре пройдет гала-концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Визит продлится с 5 по 7 июня.
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