 Наверх

Си Цзиньпин прибыл в Москву

Си Цзиньпин прибыл в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Также лидеры примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку панд из Китая.

В Большом театре пройдет гала-концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Визит продлится с 5 по 7 июня.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi