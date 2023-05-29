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Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество КНР и Турции

Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество КНР и Турции Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и предложил ему сообща продвигать стратегическое сотрудничество между двумя странами.
Другие страны
29 мая 2023 г. 15:59
Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество КНР и Турции

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и предложил ему сообща продвигать стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Я готов прилагать с вами совместные усилия <...> для стимулирования устойчивого, стабильного и здорового развития китайско-турецкого стратегического сотрудничества", - приводит телеканал слова Си Цзиньпина, направившего Эрдогану поздравительную телеграмму.

Как уточнил председатель КНР, он уделяет большое внимание контактам с Анкарой и намерен путем совместных усилий укреплять взаимодействие, которое опирается на обоюдную поддержку и взаимопонимание при решении вопросов, касающихся ключевых интересов Китая и Турции. Си Цзиньпин также выразил удовлетворение в связи с успешным развитием китайско-турецких отношений по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

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