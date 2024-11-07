Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором поздравил его с победой на выборах главы государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором поздравил его с победой на выборах главы государства.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Xinhua .

В ходе разговора, указывает СМИ, китайский лидер отметил, что стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих сторон и ожиданиям международного сообщества.

"История показывает нам, что, сколько Китай и США выиграют от сотрудничества, столько и проиграют от конфронтации. Мы надеемся, что обе стороны будут поддерживать принципы взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, укреплять диалог и коммуникацию, должным образом урегулируют разногласия, расширят взаимовыгодное сотрудничество и найдут пути для сосуществования Китая и США в новую эпоху, что принесет пользу как двум странам, так и всему миру", - приводит агентство заявление председателя КНР.

Согласно информации, вице-президент Хань Чжэн также позвонил избранному на этот же пост в США Джеймсу Вэнсу и поздравил его с победой на выборах.