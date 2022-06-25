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Си Цзиньпин посетит Гонконг по случаю 25-й годовщины воссоединения с Китаем

Си Цзиньпин посетит Гонконг по случаю 25-й годовщины воссоединения с Китаем Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Cи Цзиньпин 1 июля прибудет в Гонконг на 25-ю годовщину передачи города материковому Китаю, сообщает Report со ссылкой на Синьхуа.
Другие страны
25 июня 2022 г. 13:29
Си Цзиньпин посетит Гонконг по случаю 25-й годовщины воссоединения с Китаем

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Cи Цзиньпин 1 июля прибудет в Гонконг на 25-ю годовщину передачи города материковому Китаю, сообщает Report со ссылкой на Синьхуа.

Поездка станет первым визитом Си Цзиньпина за пределы материкового Китая с января 2020 года, когда в стране случилась вспышка COVID-19. Сообщается, что председатель КНР также примет участие в церемонии инаугурации нового правительства Гонконга, в том числе нового главы городской администрации Джона Ли, который сменит на этом посту Кэрри Лам.

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