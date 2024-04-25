Си Цзиньпин планирует посетить Венгрию 8 мая

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Будапешт в период с 8 по 10 мая и встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Будапешт в период с 8 по 10 мая и встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

Он отметил, что визит китайского лидера будет способствовать дальнейшему развитию политических и экономических отношений между двумя странами, которые вышли на уровень стратегического сотрудничества.

"Китай является одной из ведущих мировых держав. Сейчас КНР вышла по объему экономики на второе место в мире, опередив Евросоюз", - сказал Гуйяш.