Си Цзиньпин: Пекин и Токио должны вместе защищать систему свободной торговли

Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли.
Как передает
"Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - отметил Си Цзиньпин.
Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии имеет колоссальный потенциал.
"Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.