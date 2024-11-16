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Си Цзиньпин: Пекин и Токио должны вместе защищать систему свободной торговли

Си Цзиньпин: Пекин и Токио должны вместе защищать систему свободной торговли Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 08:53
Си Цзиньпин: Пекин и Токио должны вместе защищать систему свободной торговли

Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме.

"Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - отметил Си Цзиньпин.

Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии имеет колоссальный потенциал.

"Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.

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