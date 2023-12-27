Си Цзиньпин: Объединение Тайваня и Китая будет обязательно осуществлено

Тайвань обязательно будет объединен с материковым Китаем.

Тайвань обязательно будет объединен с материковым Китаем.

Как передает Report со ссылкой на Nikkei Asia, об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время выступления, посвященного 130-летию со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна.

"Мы будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая", - сказал Си Цзиньпин.

Тайвань в 1949 году стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, проигравших в гражданской войне коммунистам во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая и не согласились считать себя частью страны, подвластной коммунистам.

Пекин не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из своих провинций.