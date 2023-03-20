Си Цзиньпин: ни одна страна не превосходит остальные

Ни одна страна на глобальной арене не имеет решающего голоса, определяющего весь существующий миропорядок.

Ни одна страна на глобальной арене не имеет решающего голоса, определяющего весь существующий миропорядок.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованной в "Российской газете" статье председателя КНР Си Цзиньпина.

"Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества", - отметил китайский лидер.

Он также подчеркнул, что стороны смогут найти рациональный выход из кризиса в Украине, если будут придерживаться концепции всеобщей безопасности.

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - указал китайский лидер.