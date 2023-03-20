Си Цзиньпин: ни одна страна не превосходит остальные

Ни одна страна на глобальной арене не имеет решающего голоса, определяющего весь существующий миропорядок.
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"Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества", - отметил китайский лидер.
Он также подчеркнул, что стороны смогут найти рациональный выход из кризиса в Украине, если будут придерживаться концепции всеобщей безопасности.
"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - указал китайский лидер.