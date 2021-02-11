Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира

Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира.

Конфронтация Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. "Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он призвал США проявлять осторожность в вопросах Тайваня, Синьцзяна и Гонконга и развивать отношения, основанные на уважении и отсутствии конфликтов.

КНР и США должны восстановить механизмы диалога, чтобы четко понимать намерения друг друга, отметил председатель КНР.