Си Цзиньпин направил ободряющее послание Эрдогану

Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с ободряющими словами в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который на днях заразился коронавирусом нового типа.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с ободряющими словами в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который на днях заразился коронавирусом нового типа.

Как передает Report, об этом сообщило CCTV .

"Я и моя жена Пэн Лиюань выражаем вам с вашей супругой Эмине Эрдоган искреннее сожаление, - говорится в телеграмме китайского лидера. - Желаем вам скорейшего выздоровления".

Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР продолжит принимать жесткие меры по борьбе с пандемией. Он также заявил, что уделяет большое внимание развитию китайско-турецких отношений.

"Я готов взаимодействовать с вами, способствовать постоянному прогрессу в развитии отношений стратегического сотрудничества между нашими странами", - подытожил он.

Эрдоган в субботу заявил, что он и его супруга заразились "омикрон"-штаммом коронавируса. В воскресенье президент отметил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение заболевания.