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Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выступил против применения ядерного оружия в Украине

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выступил против применения ядерного оружия в Украине Китай выступает против применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и настаивает, чтобы международное сообщество в кратчайшие сроки запустило переговорный процесс между Москвой и Киевом.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 12:40
Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выступил против применения ядерного оружия в Украине

Китай выступает против применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и настаивает, чтобы международное сообщество в кратчайшие сроки запустило переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно объединить усилия и сделать все возможное для мирного урегулирования украинского кризиса, - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа. - Необходимо в кратчайшие сроки установить прямой диалог, создать условия для восстановления [российско-украинских] переговоров. Нужно сообща выступить против угрозы применения ядерного оружия".

Как подчеркнул Си Цзиньпин, атомный арсенал не поможет решить существующие проблемы. "Необходимо не допустить возникновения ядерного кризиса в Евразии", - сказал он.

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Версия на английском языке China's Xi Jinping opposes use of nuclear force in Ukraine during meeting with Scholz
Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: “Çin Ukrayna münaqişəsində nüvə silahının istifadəsinə qarşıdır”

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