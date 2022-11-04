Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выступил против применения ядерного оружия в Украине

Китай выступает против применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и настаивает, чтобы международное сообщество в кратчайшие сроки запустило переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Китай выступает против применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и настаивает, чтобы международное сообщество в кратчайшие сроки запустило переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно объединить усилия и сделать все возможное для мирного урегулирования украинского кризиса, - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа. - Необходимо в кратчайшие сроки установить прямой диалог, создать условия для восстановления [российско-украинских] переговоров. Нужно сообща выступить против угрозы применения ядерного оружия".

Как подчеркнул Си Цзиньпин, атомный арсенал не поможет решить существующие проблемы. "Необходимо не допустить возникновения ядерного кризиса в Евразии", - сказал он.